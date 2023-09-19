Зеленський заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

Про це Володимир Зеленський сказав на Генасамблеї ООН.

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Дефіцит продовольства на світовому ринку

"З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", — наголосив Президент України.

За його словами, Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та працює над збереженням сухопутних маршрутів. Зеленський наголосив, що тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер.

"Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора", — додав глава держави.

Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 19 вересня, виступав на Генасамблеї ООН. Він закликав світових лідерів не допустити зменшення підтримки України, адже Росія розраховує на те, що країни втомляться від тривалого конфлікту. За словами Байдена, відповідальність за війну лежить на плечах РФ.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.