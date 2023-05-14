Ми зосередились на підготовці контрнаступальних дій, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зосередилась на підготовці до контрнаступальних дій. Деокупація пройде згідно з законом.

Про це зазначив Володимир Зеленський під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Що заявив Президент

Зеленський запевнив, що Україна не збирається атакувати російську територію. Адже в нас є більш необхідні справи.

"Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, сил та зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з законом", — сказав Зеленський.

Як пройшов візит Зеленського до Німеччини

Сьогодні, 14 травня, Володимир Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром.

Це перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії.

"Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно. Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед обличчям агресивної війни Росії", — написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у Берліні зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром.

Учора ж, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Також того дня Зеленський зустрівся і з Папою Римським у Ватикані.