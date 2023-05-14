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Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь Украине

14 мая 2023 15:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

Об этом пишет Владимир Зеленский на своей Telegram-странице.

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Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за всестороннюю поддержку Украины в жестокой войне, которую развязала Россия против украинского народа.

"Спасибо Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему немецкому народу за каждую спасенную благодаря вашей поддержке жизнь украинцев. Помощь Германии – это защита жизни. Жизнь наших людей в городах и селах, которые надежно защищает, в частности, предоставлена вами ПВО. Жизнь наших воинов на поле боя, которые бережет предоставленная вами бронетехника. Социальная жизнь в Украине, которая бережет ваша финансовая поддержка. Украина умеет быть благодарна и всегда будет благодарна вашей стране!" – сказал Президент Украины.

 

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Вчера, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Также в тот день Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане.

 

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