Зеленський обговорив з прем'єром Румунії подальшу оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Румунії Марчел Чолаку. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 18 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Вони обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Сторони поговорили про подальшу оборонну підтримку України з боку Румунії та питання продовольчої безпеки. Йдеться про важливість розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії.

"Дякую Румунії за підтримку України, українського народу й за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, український уряд спільно з румунською делегацією на чолі з прем'єр-міністром Марчелом Чолаку провели спільне засідання. Вони уклали сім документів, зокрема про відкриття нового пункту пропуску між країнами.

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував за нещодавній пакет військової допомоги та за довгострокову підтримку.