Зеленський обговорив з прем'єром Румунії подальшу оборонну підтримку України
Сьогодні, 18 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Вони обговорили подальшу оборонну підтримку України.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з Чолаку
Сторони поговорили про подальшу оборонну підтримку України з боку Румунії та питання продовольчої безпеки. Йдеться про важливість розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії.
"Дякую Румунії за підтримку України, українського народу й за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, український уряд спільно з румунською делегацією на чолі з прем'єр-міністром Марчелом Чолаку провели спільне засідання. Вони уклали сім документів, зокрема про відкриття нового пункту пропуску між країнами.
Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував за нещодавній пакет військової допомоги та за довгострокову підтримку.
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