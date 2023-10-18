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Зеленський та Макрон обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України

18 жовтня 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський та Макрон обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 жовтня, український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Зеленського з Макроном

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує військову допомогу з боку Франції. Сторони зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України.

"Обговорили чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру", — розповів Зеленський.

Вони також обговорили ситуацію Близького Сходу та відзначили, що цивільне населення має бути захищене та що подальша ескалація в регіоні є неприйнятною.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував за нещодавній пакет військової допомоги та за довгострокову підтримку.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. За його словами, порушили важливі питання, пов'язані з експортом зерна, другим самітом Grain From Ukraine, українською Формулою Миру та іншими.

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