Зеленский обсудил с премьером Румынии дальнейшую оборонную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Румынии Марчел Чолаку. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 18 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Они обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Чолаку

Стороны поговорили о дальнейшей оборонной поддержке Украины со стороны Румынии и вопросах продовольственной безопасности. Речь идет о важности развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии.

"Благодарю Румынию за поддержку Украины, украинского народа и за те пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 18 октября, украинское правительство совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание. Они заключили семь документов, в том числе об открытии нового пункта пропуска между странами.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление дальнобойных возможностей Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Украинский лидер поблагодарил за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.