Україна почне переговори з Норвегією про гарантії безпеки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував за нещодавній пакет військової допомоги та за довгострокову підтримку.

Про це Президент повідомив у Telegram-каналі.

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"Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7", — розповів Зеленський.

Також, за його словами, обговорили розвиток подій на фронті та пріоритетні оборонні потреби України.

Крім того, обговорили подальше зміцнення наших воїнів, зокрема протиповітряну оборону для захисту критичної інфраструктури та Чорноморського зернового коридору.

"Особливу увагу приділили Близькому Сходу. Ми погодилися, що подальша ескалація є неприйнятною, і закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення", — додав Президент.

скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 17 жовтня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. За його словами, порушили важливі питання, пов'язані з експортом зерна, другим самітом Grain From Ukraine, українською Формулою Миру та іншими.