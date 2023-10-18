Україна відкриє новий пункт пропуску до Румунії, — Шмигаль

Зустріч українського та румунського урядів. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сьогодні, 18 жовтня, український уряд спільно з румунською делегацією на чолі з прем'єр-міністром Марчелом Чолаку провели спільне засідання. Вони уклали сім документів, зокрема про відкриття нового пункту пропуску між країнами.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у своєму Telegram-каналі.

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Уряди підписали спільну заяву, в якій зафіксували рамкові результати зустрічі.

Прем'єр Румунії у Києві. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через р. Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Саме там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску", — розповів Шмигаль.

Було підписано меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва. Сторони планують комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення.

Глава Міноборони України Рустем Умєров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Серед домовленостей між країни є міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.

Сторони підписали декларацію про наміри між українським МОЗ та Міністерством охорони здоров’я Румунії. Йдеться про протидію викликам війни та горизонтальну співпрацю між закладами охорони здоров’я.

Зустріч українського та румунського урядів. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії. Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", — розповів Шмигаль.

Він додав, що країни також підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між українським Мінстратегпромом та Міністерством економіки Румунії. Йдеться про нарощення оборонних можливостей.

Зустріч українського та румунського урядів. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні вже діють понад 13 тис. Пунктів незламності. Однак ще декілька тисяч потрібно доукомплектувати.