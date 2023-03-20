Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів "формулу світу"

Президент України Володимир Зеленський

У понеділок, 20 березня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили реалізацію "формули світу".

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський провів переговори з Марком Рютте

За словами Зеленського, він провів дружню розмову з Рютте. Він сподівається, що переговори матимуть подальший розвиток у посиленні обороноздатності України.

Зеленський пояснив, що вони обговорили практичну реалізацію української "формули світу" та інші важливі міжнародні заходи.

"Було окремо відзначено просування нашої держави у трансформаціях", — додав президент України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Сторони обговорили посилення допомоги Україною.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Гегером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.

А напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Сторони обговорили тематику європейської інтеграції у контексті прогресу держави щодо виконання рекомендацій Європейської комісії.