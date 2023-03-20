Зеленский обсудил с премьером Нидерландов "формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский

В понедельник, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министров Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили реализацию “формулы мира”.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский провел переговоры с Марком Рютте

По словам Зеленского, он провел дружеский разговор с Рютте. ОН надеется, что переговоры будут иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины.

Зеленский объяснил, что они обсудили практическую реализацию украинской "формулы мира" и другие важные международные мероприятия.

"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", — добавил президент Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили усиление помощи Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.

А накануне, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Стороны обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса государства в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.