Зеленский обсудил с премьером Нидерландов "формулу мира"
В понедельник, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министров Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили реализацию “формулы мира”.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
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Зеленский провел переговоры с Марком Рютте
По словам Зеленского, он провел дружеский разговор с Рютте. ОН надеется, что переговоры будут иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины.
Зеленский объяснил, что они обсудили практическую реализацию украинской "формулы мира" и другие важные международные мероприятия.
"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", — добавил президент Украины.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили усиление помощи Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.
А накануне, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Стороны обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса государства в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.