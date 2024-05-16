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Зеленський наклав вето на законопроєкт про звільнення з роботи за колабораціонізм

16 травня 2024 22:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зеленський ветував законопроект про звільнення з роботи за колабораціонізм
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про звільнення працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях. Він повернув його на розгляд народних депутатів зі своїми пропозиціями.

Інформацію про це оприлюднила Верховна рада України у четвер, 16 травня.

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Про що йшлося в законопроєкті

Законопроєкт надавав додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству або країні", — зазначав народний депутат Тарас Тарасенко.

Якщо б на підприємствах, зокрема критичної інфраструктури, виявили колабораціонізм, то роботодавцю пропонувалося дати право розірвати трудовий договір у разі, якщо, законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Про що міг зобов'язати законопроєкт

Законопроєкт міг зобов'язати доповідати про родичів в окупації та наявні в них зв'язки з фізичними особами, місце постійного проживання яких розташоване на території РФ або тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, що  з посади міністра розвитку громад, території та інфраструктури України звільнили Олександра Кубракова. Крім того, через підозру в заволодінні державною землею був звільнений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Кабмін призначив на їхні посади тимчасових виконувачів обовʼязків.

Раніше ми писали, що Президент України підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець. Раніше вона працювала заступником міністра закордонних справ.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
Україна
Колаборант
окупація
законопроєкт
війна в Україні
Росія

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