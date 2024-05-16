Наступ на Харківщині й можливі загрози на фронті — Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача у четвер, 16 травня. Глава держави разом з присутніми обговорили, зокрема, ситуацію на півночі Харківщині, перспективи бойових дій і потенційні загрози на фронті.

Про це Зеленський розповів у Telegram.

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Ставка Зеленського 16 травня

"Ставка. Сьогодні — у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого", — написав Зеленський, говорячи про деталі проведення Ставки.

Він додав, що під час зустрічі присутні проаналізували перспективи бойової ситуації, можливі загрози найближчим часом та можливості України протидіяти російським наступальним планам.

Глава держави додав, що станом на сьогодні ситуація Харківщині на хоч і контрольована, але напрямок загалом залишається вкрай складним.

"Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ — щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій — і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", — написав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву. Про загальну ситуацію у регіоні розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

До слова, у зв'язку з бойовими діями продовжується евакуація населення. За минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 людей.