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Кабмін призначив двох в.о. міністрів — ким замінять Кубракова

14 травня 2024 16:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кадрові перестановки в Кабміні — хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова
Засідання Кабінету міністрів. Фото: Кабмін
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Нещодавно з посади міністра розвитку громад, території та інфраструктури України звільнили Олександра Кубракова. Крім того, через підозру в заволодінні державною землею був звільнений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Кабмін призначив на їхні посади тимчасових виконувачів обовʼязків.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 14 травня.

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"Кабінетом Міністрів України, тимчасово покладено виконання обов’язків: міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича; міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича", — повідомив Мельничук.

Відомо, що Тарас Висоцький є фахівцем у сферах операційного менеджменту, маркетингових досліджень та аналізу цін на міжнародних та внутрішніх ринках аграрних продуктів. Він виконував обов’язки заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та аграрної політики України з 2019 по 2021 роки. У 2021 році Висоцького було призначено на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства країни.

Василь Шкураков від 2005 до 2017 року займав різні посади в Міністерстві фінансів України, починаючи кар’єру як економіст і досягнувши позиції директора департаменту. З 2018 року він працював заступником міністра у цьому ж міністерстві. Між 2017 та 2018 роками він виконував обов’язки заступника генерального директора з питань економіки та фінансів у ПрАТ "Укргідроенерго". У 2020 році його призначили на посаду генерального директора ПрАТ "Укрфінжитло". У серпні 2021 року Шкураков став першим заступником міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. 

Перед тим його викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 26 квітня суд відправив Сольського під варту, але з можливістю внесення застави в розмірі 75,7 млн грн. У той же день гроші були внесені та міністра звільнили з-під варти.

9 травня депутати також проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кабінет міністрів
Олександр Кубраков
Мінінфраструктури
Україна
Мінагро
Микола Сольський
політики

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