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Зеленский наложил вето на законопроект об увольнении с работы за коллаборационизм

16 мая 2024 22:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Зеленский ветировал законопроект об увольнении с работы за коллаборационизм
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об увольнении работников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях. Он вернул его на рассмотрение народных депутатов со своими предложениями.

Информацию об этом обнародовала Верховная рада Украины в четверг, 16 мая.

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О чем говорилось в законопроекте

Законопроект предоставлял дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, что могут нанести ущерб предприятию или стране", — отмечал народный депутат Тарас Тарасенко.

Если бы на предприятиях, в частности критической инфраструктуры, выявили коллаборационизм, то работодателю предлагалось дать право расторгнуть трудовой договор в случае, если законная сила вступила в приговор суда, которым работник осужден за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

О чем мог обязать законопроект

Законопроект мог обязать докладывать о родственниках в оккупации и имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания которых расположено на территории РФ или временно оккупированной территории Украины.

Напомним, что с должности министра развития общин, территории и инфраструктуры Украины уволили Александра Кубракова. Кроме того, по подозрению в завладении государственной землей был уволен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Кабмин назначил на их должности временных исполняющих обязанности.

Ранее мы писали, что Президент Украины подписал указ о назначении на должность главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирины Боровец. Ранее она работала замминистра иностранных дел.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
Украина
Коллаборант
оккупация
законопроект
война в Украине
Россия

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