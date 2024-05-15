Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський призначив нового очільника Національної комісії України у справах ЮНЕСКО arrow

Зеленський призначив нового очільника Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

15 травня 2024 20:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зеленський призначив нову голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - Боровець
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент України підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець. Раніше вона працювала заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у середу, 15 травня.

Читайте також:

Нова очільниця Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

"Призначити Ірину Геннадіївну Боровець — заступника Міністра закордонних справ України головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову", — йшлося у повідомленні.

Зеленський призначив нового очільника Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - фото 1
Указ Президента України. Фото: скриншот з офіційної сторінки Володимира Зеленського

Що відомо про Ірину Боровець

У 1998 році жінка закінчила Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум", спеціаліст з міжнародних відносин, референт- перекладач.

До призначення на нову посаду Боровець працювала заступницею Міністра закордонних справ України. Ще раніше дипломатка очолювала департамент публічної дипломатії та комунікацій МЗС і була начальницею відділу з питань деокупації політичного директорату міністерства.  

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про Андрія Алєксєєнка.

Раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
ЮНЕСКО
звільнення
указ
посада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників