Зеленський призначив нову голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - Боровець

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець. Раніше вона працювала заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у середу, 15 травня.

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"Призначити Ірину Геннадіївну Боровець — заступника Міністра закордонних справ України головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову", — йшлося у повідомленні.

Указ Президента України. Фото: скриншот з офіційної сторінки Володимира Зеленського

Що відомо про Ірину Боровець

У 1998 році жінка закінчила Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум", спеціаліст з міжнародних відносин, референт- перекладач.

До призначення на нову посаду Боровець працювала заступницею Міністра закордонних справ України. Ще раніше дипломатка очолювала департамент публічної дипломатії та комунікацій МЗС і була начальницею відділу з питань деокупації політичного директорату міністерства.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про Андрія Алєксєєнка.

Раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.