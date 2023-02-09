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У Зеленского есть четыре ключевых запроса к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе, — СМИ

9 февраля 2023 09:53
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Зеленский на саммите ЕС – президент имеет четыре ключевых запроса к лидерам ЕС
Также Зеленский должен выступить перед Европейским парламентом
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В ходе саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам Европейского Союза с четырьмя ключевыми запросами.

Об этом пишет Euractiv.

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Президент Украины вряд ли получит немедленные обещания удовлетворить его запросы, но приезд в Брюссель позволяет "лоббировать сразу всех 27 лидеров ЕС" впервые после полномасштабного вторжения россии в страну.

Сообщается, что, кроме выступления на саммите ЕС, Зеленский должен выступить перед Европейским парламентом. Прежде всего, ожидается, что украинская сторона потребует от стран-членов ЕС общей поддержки ускорения поставок вооружений перед возможным весенним наступлением россии.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов. Что касается боевых танков, решение принято несколькими государствами-членами, но танков у нас пока нет — это нужно ускорить", — сказал Зеленский журналистам.

Как отмечается, украинские официальные лица теперь сосредоточены на попытках обеспечить снабжение ракетами большей дальности и истребителей.

Вероятно, в Брюсселе будут обсуждаться и новые санкции против россии.

Зеленский, вероятно, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС включили в санкционный пакет атомную энергетику, в частности, Росатом, в связи с оккупацией и неоднократными обстрелами россией Запорожской АЭС.

Вопрос вступления Украины в ЕС, вероятно, также будет иметь большое значение, поскольку украинские официальные лица настаивают в начале переговоров по членству до конца этого года. Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба лидеру ЕС поддержать его формулу мира — план из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую архитектуру глобальной безопасности.

Напомним, вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.

 

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