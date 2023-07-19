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Зеленський хоче продовжувати експорт зерна після виходу РФ з угоди

19 липня 2023 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський хоче продовжувати експорт зерна після виходу РФ з угоди
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром.

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Зеленський нагадав, що Україна мала домовленості з Туреччиною та ООН у рамках "зернової угоди". Наразі вони продовжують діяти, однак експорту продовольства заважає вихід Росії з Чорноморської ініціативи.

"Реакція ООН не позитивна на це. З Туреччиною ми працюємо над цим на різних рівнях. У мене буде інформація найближчим часом, як ми бачимо продовження роботи коридору", — каже Зеленський.

Він наголосив, що знаючи РФ, "зерновий коридор" не буде безпечним, якщо ООН не почне чітко працювати на рівні генсекретаря Антоніу Гутерреша. Зеленський зазначив, що потрібні не лише заяви, а також дії. Наразі Україна цього не бачить.

За словами Зеленського, він може обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом способи забезпечити безпеку у "зерновому коридорі".

"Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх слід обговорювати не лише з Туреччиною, а й іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити", — розповів Зеленський.

Він повідомив, що компанії, які орендують кораблі, та трейдери готові йти на ризики, щоб продовжувати експорт.

"Я чекаю від міністерства інфраструктури та наших військових чіткий план, якщо це робити, як це може бути. Тут потрібна і міжнародна підтримка. Ми повинні все продумати та вирішити — робимо ми це чи не робимо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також ми писали, що у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

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