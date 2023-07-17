"Припиніть грати в голодні ігри": Кулеба про блокування РФ зернової угоди

Дмитро Кулеба. Фото: AP

Росія "використовує голод як інструмент", аби досягнути своїх цілей. Вона "повільно вбиває зернову ініціативу", завдяки якій Україні вдавалося експортувати зерно по всьому світу з початку повномасштабної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі телеканалу CBS.

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Страждають всі

"Ви маєте знати одну цифру. Минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була започаткована, ціни на зерно у світі впали на 20%. Тому першим наслідком непродовження зернової угоди буде зростання цін на зерно в усьому світі, а люди у найбільш уразливих регіонах Азії й Африки це відчують. І це буде результатом дій Росії", — зауважив очільник українського МЗС.

"Голодні ігри" РФ

Кулеба закликав РФ "припинити грати в голодні ігри", від яких страждають люди з усього світу.

"Неможливо повністю компенсувати блокування українських портів внутрішніми наземними шляхами. Росія використовує голод як інструмент для шантажу світу, просуваючи свої комерційні інтереси. Припиніть грати в голодні ігри", — наголосив він.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.