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"Припиніть грати в голодні ігри": Кулеба про блокування РФ зернової угоди

17 липня 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Припиніть грати в голодні ігри": Кулеба про блокування РФ зернової угоди
Дмитро Кулеба. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія "використовує голод як інструмент", аби досягнути своїх цілей. Вона "повільно вбиває зернову ініціативу", завдяки якій Україні вдавалося експортувати зерно по всьому світу з початку повномасштабної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі телеканалу CBS.

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Страждають всі

"Ви маєте знати одну цифру. Минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була започаткована, ціни на зерно у світі впали на 20%. Тому першим наслідком непродовження зернової угоди буде зростання цін на зерно в усьому світі, а люди у найбільш уразливих регіонах Азії й Африки це відчують. І це буде результатом дій Росії", — зауважив очільник українського МЗС.

"Голодні ігри" РФ

Кулеба закликав РФ "припинити грати в голодні ігри", від яких страждають люди з усього світу. 

"Неможливо повністю компенсувати блокування українських портів внутрішніми наземними шляхами. Росія використовує голод як інструмент для шантажу світу, просуваючи свої комерційні інтереси. Припиніть грати в голодні ігри", — наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.

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