РФ знову погрожує: міноборони окупантів зробило низку заяв щодо припинення "зернової угоди"

Корабель із зерном у Чорному морі. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

У Міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

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"З 00:00 за московським часом 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що країни прапора таких суден будуть вважатися залученими у війну в Україні. До того ж у міністерстві оголосили тимчасово небезпечними для судноплавства морські райони у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія "використовує голод як інструмент", аби досягнути своїх цілей. Вона "повільно вбиває зернову ініціативу", завдяки якій Україні вдавалося експортувати зерно по всьому світу з початку повномасштабної війни.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".