Зеленский хочет продолжать экспорт зерна после выхода РФ из соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool

Украина работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

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Зеленский напомнил, что у Украины были договоренности с Турцией и ООН в рамках зернового соглашения. Пока они продолжают действовать, однако экспорту продовольствия мешает выход России с Черноморской инициативы.

"Реакция ООН не положительная на это. С Турцией мы работаем над этим на разных уровнях. У меня будет информация в ближайшее время, как мы видим продолжение работы коридора", — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что зная РФ, зерновой коридор не будет безопасным, если ООН не станет четко работать на уровне генсекретаря Антониу Гутерреша. Зеленский отметил, что нужны не только заявления, но и действия. Пока Украина этого не видит.

По словам Зеленского, он может обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом способы обеспечить безопасность в "зерновом коридоре".

"Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы относительно отдельных конвоев. Их следует обсуждать не только с Турцией, но и другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить", — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что компании, которые арендуют корабли, и трейдеры готовы идти на риски, чтобы продолжать экспорт.

"Я жду от министерства инфраструктуры и наших военных четкий план, если это делать, как это может быть. Здесь нужна и международная поддержка. Мы должны все продумать и решить — делаем мы это или не делаем", — добавил Зеленский.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что в министерстве обороны России сделали ряд заявлений по поводу прекращения Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".