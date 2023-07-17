Зернова угода: Зеленський направив офіційні листи Ердогану та Гутеррешу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"Шантаж не дозволений нікому"

"Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому", — наголосив глава держави.

Він зазначив, що Росія з першого дня повномасштабного вторгнення перекреслила можливості вільного мореплавства в Чорному та Азовському морях.

"Росія била ракетами й дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах била. Єдиний можливий наслідок цього — це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство — це базова безпека для 400 мільйонів людей", — пояснив Зеленський.

Забезпечення зерном

Крім того, Україна разом з партнерами також запустила гуманітарну ініціативу "Зерно з України", в якій брали участь 34 держави-донори.

"Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку — про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі — якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН — залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", — додав Президент.

Підтримка Швеції

Також Швеція затвердила стратегію для того, аби допомагати Україні, а саме з відновленням інфраструктури. Її затвердили до 2027 року.

"Це дуже важливо — сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції — я дякую вам дуже!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.