Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зернова угода: Зеленський направив офіційні листи Ердогану та Гутеррешу arrow

Зернова угода: Зеленський направив офіційні листи Ердогану та Гутеррешу

17 липня 2023 23:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зернова угода: Зеленський направив офіційні листи Ердогану та Гутеррешу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

"Шантаж не дозволений нікому"

"Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому", — наголосив глава держави.

Він зазначив, що Росія з першого дня повномасштабного вторгнення перекреслила можливості вільного мореплавства в Чорному та Азовському морях. 

"Росія била ракетами й дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах била. Єдиний можливий наслідок цього — це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство — це базова безпека для 400 мільйонів людей", — пояснив Зеленський.

Забезпечення зерном

Крім того, Україна разом з партнерами також запустила гуманітарну ініціативу "Зерно з України", в якій брали участь 34 держави-донори. 

"Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку — про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі — якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН — залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", — додав Президент.

Підтримка Швеції

Також Швеція затвердила стратегію для того, аби допомагати Україні, а саме з відновленням інфраструктури. Її затвердили до 2027 року. 

"Це дуже важливо — сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції — я дякую вам дуже!" — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз