Зернова угода: Зеленський направив офіційні листи Ердогану та Гутеррешу
Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Шантаж не дозволений нікому"
"Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому", — наголосив глава держави.
Він зазначив, що Росія з першого дня повномасштабного вторгнення перекреслила можливості вільного мореплавства в Чорному та Азовському морях.
"Росія била ракетами й дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах била. Єдиний можливий наслідок цього — це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство — це базова безпека для 400 мільйонів людей", — пояснив Зеленський.
Забезпечення зерном
Крім того, Україна разом з партнерами також запустила гуманітарну ініціативу "Зерно з України", в якій брали участь 34 держави-донори.
"Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку — про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі — якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН — залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", — додав Президент.
Підтримка Швеції
Також Швеція затвердила стратегію для того, аби допомагати Україні, а саме з відновленням інфраструктури. Її затвердили до 2027 року.
"Це дуже важливо — сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане Прем’єр-міністре Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції — я дякую вам дуже!" — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.