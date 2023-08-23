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Заговорив не своїм голосом: як Путін осоромився під час виступу на саміті БРІКС

23 серпня 2023 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Заговорив не своїм голосом: як Путін осоромився під час виступу на саміті БРІКС
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора, 22 серпня, в Йоганнесбурзі, ПАР, відбувся Діловий форум учасників БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін, який виступав онлайн, не зміг не осоромитися й тут.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін заговорив не своїм голосом

Так, на відео помітно, що голос Путіна зазнав змін під час виступу. Причини цих змін невідомі, можливо, це технічні проблеми через поганий інтернет-зв'язок. Інший варіант — штучна зміна голосу за допомогою програм чи ненавмисно залишених налаштувань.

Цей інцидент сприяв тому, що користувачі мережі почали ділитися своїми припущеннями щодо зміни голосу президента країни-терориста. Так, починаючи з того, що це так "спалився" двійник Путіна і закінчуючи поганим зв'язком із бункера, усі охочі продовжують ділитися здогадками.

Однак відеозвернення російського диктатора оприлюднене на офіційному сайті Кремля з його реальним голосом.

Путін і саміт БРІКС

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином горизонти РФ продовжують звужуватися.

Також ми повідомляли, що скасування візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних. 

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС до Південної Африки. Він запланований на серпень.

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