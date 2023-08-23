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Заговорил не своим голосом: как Путин опозорился во время выступления на саммите БРИКС

23 августа 2023 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Заговорил не своим голосом: как Путин опозорился во время выступления на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 22 августа, в Йоханнесбурге, ЮАР, состоялся Деловой форум участников БРИКС. Выступавший онлайн российский диктатор Владимир Путин не смог не опозориться и здесь.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Путин заговорил не своим голосом

Так, на видео заметно, что голос Путина претерпел изменения во время выступления. Причины этих изменений неизвестны, возможно это технические проблемы из-за плохой интернет-связи. Другой вариант — искусственное изменение голоса с помощью программ или непреднамеренно оставленных настроек.

Этот инцидент способствовал тому, что пользователи сети начали делиться своими предположениями по поводу изменения голоса президента страны-террориста. Так, начиная с того, что это так "спалился" двойник Путина и заканчивая плохой связью с бункера, все желающие продолжают делиться догадками.

Однако видеообращение российского диктатора обнародовано на официальном сайте Кремля с его реальным голосом.

Путин и саммит БРИКС

Напомним, что российский президент Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.

Также мы сообщали, что отмена визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику демонстрирует, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. Он запланирован на август.

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