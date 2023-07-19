"Репутаційний крах": в ОП прокоментували відмову Путіна їхати на саміт БРІКС

Михайло Подоляк. Фото: Факти

Скасування візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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Ефективність міжнародного права

"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", — наголосив він.

Лава підсудних для Путіна

За його словами, метою міжнародного права є те, щоб змусити злочинців, таких як Путін, "озиратися по сторонах".

"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", — наголосив радник.

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Раніше повідомлялося, що Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС до Південної Африки. На саміті Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Нагадаємо, російське керівництво можуть засудити заочно. Наразі Україна та партнери обговорюють такий формат спецтрибуналу.