Боїться арешту: Путін не поїде на саміт БРІКС
Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС до Південної Африки. Він відбудеться у серпні.
Про це повідомляє канцелярія президента ПАР.
Путін не поїде до ПАР
На саміті БРІКС Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.
"За згодою сторін президент Російської Федерації Володимир Путін не братиме участі в Саміті, але РФ буде представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.
Також ми писали, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.
Додамо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.