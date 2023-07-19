Боїться арешту: Путін не поїде на саміт БРІКС

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС до Південної Африки. Він відбудеться у серпні.

Про це повідомляє канцелярія президента ПАР.

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На саміті БРІКС Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"За згодою сторін президент Російської Федерації Володимир Путін не братиме участі в Саміті, але РФ буде представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.

Також ми писали, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Додамо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.