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Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ, — CNN

21 серпня 2023 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ, — CNN
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російський президент Володимир Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином горизонти РФ продовжують звужуватися.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що колись російський президент був об'єктом уваги, однак після повномасштабного вторгнення на територію України все змінилося. Тепер Путін все більше ізолюється від зовнішньої політики, адже світ сприймає його інакше.

Видання пише, що диктатор прагне покращити стосунки з Китаєм та Іраном, а також із Білоруссю. Раніше Путін стверджував, що його присутність у БРІКС "менш важлива, ніж присутність в Росії".

Однак те, що Путін не з'явився на саміті говорить про те, що Росія перебуває в ізоляції.

Нагадаємо, що скасування візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних. 

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС до Південної Африки. Він відбудеться у серпні.

Додамо, що влада Володимира Путіна залишається стабільною, оскільки російське суспільство мало бере активну участь у конфліктах між елітами, воліючи займати позицію нейтральних спостерігачів. Такі висновки було зроблено співробітниками Бюро захисту Сатверсме (SAB).

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