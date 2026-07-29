Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні новий режим оподаткування для домогосподарств. Документ передбачає можливість легально отримувати доходи без реєстрації ФОП за певних умов, а також сплачувати податок за пільговою ставкою. Крім того, автори ініціативи пропонують враховувати склад сім'ї під час визначення податкового навантаження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт законопроєкту.

Домогосподарства можуть легально заробляти без статусу ФОП

Автори законопроєкту пояснюють, що значна частина українців отримує доходи від продажу власної продукції, надання побутових послуг чи виконання разових робіт без офіційної реєстрації. На їхню думку, чинні правила змушують громадян оформлювати статус фізичної особи-підприємця навіть тоді, коли така діяльність має сезонний або епізодичний характер.

Для вирішення цієї проблеми пропонується створити добровільний режим оподаткування домогосподарств. Ним зможуть скористатися фізичні особи, які спільно проживають і ведуть спільне господарство, незалежно від наявності родинних зв'язків.

Законопроєкт передбачає можливість здійснювати економічну діяльність без реєстрації ФОП або юридичної особи. Водночас для таких домогосподарств пропонується встановити ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% із додатковою сплатою військового збору відповідно до законодавства. Скористатися режимом можна буде за умови, що річний дохід не перевищуватиме 834 мінімальні заробітні плати.

Читайте також:

Також документом пропонується запровадити єдину податкову декларацію для всього домогосподарства замість окремих декларацій кожного його члена. Подавати її планують через електронний кабінет платника податків із функцією автоматичного заповнення.

Окремо законопроєкт передбачає право на податкову знижку, яка враховуватиме витрати на утримання членів домогосподарства. Автори ініціативи вважають, що такий підхід зробить систему оподаткування більш справедливою, адже нині громадяни з однаковими доходами сплачують однакові податки незалежно від кількості утриманців.

У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни мають сприяти детінізації доходів населення, спрощенню податкового адміністрування, цифровізації взаємодії з податковими органами та легалізації дрібної економічної діяльності.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують встановити нові правила користування електросамокатами та іншим легким персональним електротранспортом. Документи передбачають обмеження швидкості до 20 км/год у населених пунктах, заборону керування у стані сп'яніння та штрафи за порушення правил дорожнього руху. Крім того, сервіси прокату можуть зобов'язати програмно обмежувати швидкість, контролювати паркування та унеможливити поїздки удвох на одному самокаті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що прем’єр-міністр Сергій Корецький зареєстрував у Верховній Раді перший законопроєкт свого уряду, спрямований на реформування системи захисту дітей. Документ пропонує суттєво збільшити виплати опікунам, прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу, а також запровадити нові соціальні гарантії для дітей-сиріт. Окремо законопроєкт передбачає посилення повноважень служб у справах дітей та розвиток сімейних форм виховання замість інтернатного догляду.