Виплати на дітей, які перебувають під опікою, можуть підвищити у три рази

Очільник уряду Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький /Telegram

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зареєстрував у Верховній Раді перший законопроєкт свого уряду. Він передбачає масштабне оновлення системи захисту дітей та сімейного виховання. Зокрема, документ пропонує суттєво збільшити державні виплати для опікунів і прийомних сімей, посилити повноваження служб у справах дітей та запровадити нові гарантії для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Уряд Корецького пропонує масштабну реформу захисту дітей

Текст законопроєкта поки відсутній на сайті Ради, проте його вже анонсувало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Документ є одним із ключових елементів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі до 2028 року. Він пропонує комплексно змінити підходи до захисту дітей, зробивши акцент на розвитку сімейних форм виховання замість перебування дітей в інтернатних закладах.

Однією з новацій стане збільшення державної фінансової підтримки. Виплати на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням або виховуються у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу, планують підвищити майже у три рази. Якщо зараз вони становлять від 7 до майже 9 тисяч гривень залежно від віку дитини, то після ухвалення закону можуть зрости приблизно до 15,7–20,2 тисячі гривень.

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Крім цього, вперше запроваджується одноразова допомога у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки або влаштуванні дитини до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Суттєві зміни торкнуться й роботи служб у справах дітей. Законопроєкт передбачає, що вони повинні реагувати на повідомлення про загрозу життю чи здоров'ю дитини цілодобово — незалежно від часу доби, вихідних або святкових днів. Для цього пропонується збільшити штат таких служб, запровадити оплату домашніх чергувань, забезпечити працівників транспортом, засобами зв'язку та мобільною технікою, щоб вони могли оперативно виїжджати на виклики.

Окремий блок змін стосується права дітей на виховання у сім'ї. Законопроєкт встановлює, що дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, не повинна перебувати у закладі довше шести місяців, поки для неї шукають сім'ю.

Із 2027 року нові сімейні форми виховання пропонується створювати у форматі прийомних сімей, водночас вже існуючі дитячі будинки сімейного типу продовжать працювати. Також документ забороняє безпідставно розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування до сім'ї, якщо це не відповідає інтересам дітей.

Крім того, законопроєкт вводить спеціалізовані прийомні сім'ї для дітей, які потребують особливого догляду. Такі родини зможуть отримувати обладнане житло від держави, а для допомоги у догляді за дітьми передбачена можливість залучення помічника прийомних батьків.

Самі прийомні батьки отримають право на тимчасовий відпочинок як окрему соціальну послугу, а також додаткові пенсійні гарантії — єдиний соціальний внесок пропонують сплачувати за кожного з батьків із повної суми грошового забезпечення сім'ї, що позитивно вплине на їхній страховий стаж.

Документ також змінює підхід до усиновлення. Усиновлювачам пропонують заборонити приховувати від дитини факт усиновлення, залишивши таємницю лише для сторонніх осіб. Після усиновлення сім'я протягом року перебуватиме під обов'язковим соціальним супроводом.

Ще одна новація стосується відповідальності органів опіки та посадових осіб. Якщо суд зобов'яже орган опіки відзвітувати про заходи із захисту дитини, а цього не буде зроблено без поважних причин, керівника можуть оштрафувати. Крім того, якщо бездіяльність посадовців призведе до того, що дитина або сім'я не отримають необхідної допомоги, суд матиме право повідомити про це органи досудового розслідування.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду глави уряду. Того ж дня народні депутати також проголосували за оновлений склад Кабінету міністрів України.

Корецький розповів, що його команда зосередиться на виконанні визначених державою пріоритетів, забезпеченні стабільної роботи всіх ключових сфер та підготовці програми діяльності уряду. Також він доручив міністрам оперативно розпочати реалізацію поставлених завдань і забезпечити ефективну взаємодію між усіма органами виконавчої влади.