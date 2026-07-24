Водіїв електросамокатів каратимуть за їзду в нетверезому стані

Люди на електросамокатах переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували два взаємопов'язані законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого легкого персонального електротранспорту. Документи пропонують запровадити обов'язкові правила руху для користувачів, нові вимоги до сервісів прокату та адміністративну відповідальність за їх порушення. Метою ініціативи є підвищення безпеки дорожнього руху та захист пішоходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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За нетверезу їзду на електросамокаті каратимуть штрафом

Перший законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, за порушення правил дорожнього руху водіями електросамокатів та іншого легкого персонального електротранспорту пропонують штрафувати на 340 гривень.

Якщо людина керуватиме таким транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, штраф становитиме 680 гривень. За створення аварійної ситуації або наїзд на пішохода без тяжких тілесних ушкоджень передбачено 850 гривень штрафу або громадські роботи строком від 30 до 40 годин.

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Документ також встановлює відповідальність для сервісів прокату електросамокатів. Якщо компанія не забезпечить програмне обмеження швидкості, геофенсинг, контроль паркування чи технічне блокування поїздок удвох на одному транспортному засобі, посадовим особам загрожуватиме штраф від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення протягом року його можуть збільшити до 8 500 гривень, а транспортні засоби — конфіскувати за рішенням суду.

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Другий законопроєкт визначає правила, яких мають дотримуватися користувачі легкого персонального електротранспорту. Зокрема, їм пропонують дозволити рух у населених пунктах зі швидкістю не більше 20 км/год, заборонити керувати транспортом у стані сп'яніння, користуватися мобільними телефонами під час руху, перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією, а також переходити, а не переїжджати пішохідні переходи.

Крім того, у темну пору доби водії повинні будуть використовувати увімкнену фару та світловідбивальні елементи, а також не перевозити вантажі, що заважають керуванню.

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Для компаній, які здають електросамокати в оренду, пропонують запровадити додаткові вимоги. Вони повинні будуть програмно обмежувати швидкість транспортних засобів до 20 км/год, а в паркових зонах — до 12 км/год, впровадити систему геофенсингу для блокування руху й паркування у заборонених місцях, а також технічно унеможливити одночасну поїздку двох людей на одному електросамокаті.

Автори ініціатив зазначають, що потреба у новому регулюванні пов'язана зі стрімким зростанням кількості ДТП за участю легкого персонального електротранспорту. За їхніми даними, якщо у 2024 році було зареєстровано 503 такі аварії, то у 2025 році їхня кількість зросла до 845, а лише за перший квартал 2026 року вже сталося 94 ДТП.

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Також законопроєкти передбачають надання Національній поліції та судам повноважень розглядати відповідні адміністративні справи, а Кабінет міністрів має розробити стандарти облаштування місць паркування для такого транспорту.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за перевищення швидкості для авто. Документ пропонує запровадити диференційовану систему штрафів — від 680 до 3400 гривень залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість, а за систематичні порушення штраф може сягати 17 тисяч гривень.

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Крім того, у парламенті зареєстрували законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за екологічні правопорушення та злочини у сфері управління відходами. Документ передбачає штрафи до 170 тисяч гривень і покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років залежно від тяжкості наслідків, а також запроваджує окрему відповідальність за порушення правил поводження з відходами.