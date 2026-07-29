Домохозяйства могут легально зарабатывать без статуса ИП

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести в Украине новый режим налогообложения для домохозяйств. Документ предусматривает возможность легально получать доходы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при определенных условиях, а также уплачивать налог по льготной ставке. Кроме того, авторы инициативы предлагают учитывать состав семьи при определении налоговой нагрузки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт законопроекта.

Домохозяйства могут легально зарабатывать без статуса ФЛП

Авторы законопроекта поясняют, что значительная часть украинцев получает доходы от продажи собственной продукции, оказания бытовых услуг или выполнения разовых работ без официальной регистрации. По их мнению, действующие правила вынуждают граждан оформлять статус физического лица-предпринимателя даже в тех случаях, когда такая деятельность носит сезонный или эпизодический характер.

Для решения этой проблемы предлагается создать добровольный режим налогообложения домохозяйств. Им смогут воспользоваться физические лица, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство, независимо от наличия родственных связей.

Законопроект предусматривает возможность осуществлять экономическую деятельность без регистрации в качестве ФЛП или юридического лица. В то же время для таких домохозяйств предлагается установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 5% с дополнительной уплатой военного сбора в соответствии с законодательством. Воспользоваться режимом можно будет при условии, что годовой доход не превысит 834 минимальных заработных платы.

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Также документом предлагается ввести единую налоговую декларацию для всего домохозяйства вместо отдельных деклараций каждого его члена. Подавать ее планируется через электронный кабинет налогоплательщика с функцией автоматического заполнения.

Отдельно законопроект предусматривает право на налоговую скидку, которая будет учитывать расходы на содержание членов домохозяйства. Авторы инициативы считают, что такой подход сделает систему налогообложения более справедливой, ведь сейчас граждане с одинаковыми доходами платят одинаковые налоги независимо от количества иждивенцев.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения должны способствовать детенизации доходов населения, упрощению налогового администрирования, цифровизации взаимодействия с налоговыми органами и легализации мелкой экономической деятельности.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, предлагающие установить новые правила пользования электросамокатами и другим легким персональным электротранспортом. Документы предусматривают ограничение скорости до 20 км/ч в населенных пунктах, запрет на управление в состоянии опьянения и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, сервисы проката могут быть обязаны программно ограничивать скорость, контролировать парковку и исключать возможность поездок вдвоем на одном самокате.

Также Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий зарегистрировал в Верховной Раде первый законопроект своего правительства, направленный на реформирование системы защиты детей. Документ предлагает существенно увеличить выплаты опекунам, приемным семьям и детским домам семейного типа, а также ввести новые социальные гарантии для детей-сирот. Кроме того, законопроект предусматривает усиление полномочий служб по делам детей и развитие семейных форм воспитания вместо интернатного ухода.