Відповідальні за війну мають сісти на лаву підсудних, — Шольц

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в Берліні. Фото: ОП

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. Після закінчення зустрічі Шольц запевнив Зеленського щодо подальшої підтримки українського народу.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Канцлер Німеччини наголосив, що брутальна агресія Росії має великі геополітичні наслідки, але насамперед вона торкається громадян України. Він запевнив у подальшій підтримці українського народу. Ця солідарність триває, вона стійка й потужна, заявив Олаф Шольц.

"Тісні стосунки між нашими країнами триватимуть десятиліттями. З огляду на жахливу війну ми ще тісніше співпрацюємо з вами сьогодні. Ми підтримуємо Україну не лише в гуманітарній сфері, а й у політичній, підтримуємо фінансово і, звичайно, надаємо військову допомогу. Я повторював це часто й кажу сьогодні: ми будемо підтримувати вас так довго, скільки буде вам потрібно", — запевнив він.

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Окрім цього, Шольц вкотре наголосив на тому, що Німеччина — серед країн, які підтримують притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Ми читаємо жахливі новини, і тому для нас зрозуміло: ті, хто несе відповідальність за цю війну, повинні сісти на лаву підсудних. Жодна країна у світі не має права нападати на іншу країну, не має права вбивати, викрадати дітей. Тому ми спільно, разом із нашими партнерами, виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності за ці злочини", — сказав Шольц.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у Берліні зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром.

Учора ж, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Також того дня Зеленський зустрівся і з Папою Римським у Ватикані.