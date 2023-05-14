Ответственные за войну должны сесть на скамью подсудимых, — Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Берлине. Фото: ОП

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. По окончании Шольц заверил Зеленского по поводу дальнейшей поддержки украинского народа.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Канцлер Германии подчеркнул, что брутальная агрессия России имеет большие геополитические последствия, но, прежде всего, она касается граждан Украины. Он заверил дальнейшую поддержку украинского народа. Эта солидарность продолжается, она устойчива и мощна, заявил Олаф Шольц.

"Тесные отношения между нашими странами будут продолжаться десятилетиями. Учитывая ужасную войну, мы еще теснее сотрудничаем с вами сегодня. Мы поддерживаем Украину не только в гуманитарной сфере, но и в политической, поддерживаем финансово и, конечно, оказываем военную помощь. Я повторял это часто и говорю сегодня: мы будем поддерживать вас так долго, сколько вам будет нужно", – заверил он.

Германия хочет видеть Путина на скамье подсудимых

Кроме этого, Шольц в очередной раз отметил, что Германия — среди стран, которые поддерживают привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Мы читаем ужасные новости, и поэтому нам понятно: те, кто несет ответственность за эту войну, должны сесть на скамью подсудимых. Ни одна страна в мире не имеет права нападать на другую страну, не имеет права убивать, похищать детей. Поэтому мы совместно, вместе с нашими партнерами, выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответственности за эти преступления", — сказал Шольц.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Вчера, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Также в тот день Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане.