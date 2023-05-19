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Зеленський візьме участь у саміті G7 в Японії, — ЗМІ

19 травня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський візьме участь у саміті G7 в Японії, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/INA FASSBENDER/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський вирішив особисто взяти участь у саміті Великої сімки в Японії. Він прилетить до Хіросіми на військовому літаку Збройних сил США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Зеленський на саміті Великої сімки

Президент України Володимир Зеленський змінив плани щодо формату своєї участі у саміті Групи семи, що стартує сьогодні у Хіросімі.

Попри інформацією про онлайн-виступ на саміті, джерела Bloomberg зазначають, що Президент України вирішив прилетіти до Японії і виступити на полях саміту особисто.

Дорога до Японії через Близький Схід

Видання зазначає, що отримала інформацію про маршрут Володимира Зеленського.

Він прилетить до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав.

Після цього український президент на військовому літаку Збройних сил Сполучених Штатів Америки відправиться безпосередньо до Японії.

Речник Ради національної безпеки США відмовився коментувати цю інформацію на прохання інформагентства Bloomberg.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ.

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