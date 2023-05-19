В СНБО рассказали, действительно ли Зеленский едет на саммит в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили относительно визита Владимира Зеленского в Японию на саммит стран G7. Там рассказали, что глава государства выступит в онлайн-формате.

Об этом говорится в заявлении на сайте СНБО.

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"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", — говорится в заявлении.

Напомним, информационное агентство Bloomberg заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите Большой семерки в Японии.

Также мы писали, что сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.