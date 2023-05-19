Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В СНБО рассказали, действительно ли Зеленский едет на саммит в Японию arrow

В СНБО рассказали, действительно ли Зеленский едет на саммит в Японию

19 мая 2023 11:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СНБО рассказали, действительно ли Зеленский едет на саммит в Японию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили относительно визита Владимира Зеленского в Японию на саммит стран G7. Там рассказали, что глава государства выступит в онлайн-формате.

Об этом говорится в заявлении на сайте СНБО.

Читайте также:

Зеленский не едет в Японию

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", — говорится в заявлении.

Напомним, информационное агентство Bloomberg заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите Большой семерки в Японии. 

Также мы писали, что сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас