В Офісі президента прокоментували зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня в Сан-Франциско. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Він заявив, що вона викликає "обережний оптимізм".

Про це політик написав у Telegram.

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"Зустріч лідерів США і Китаю, Байдена і Сі. Це чудовий сигнал світу — діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, правила потрібні обов’язково, стабільність і передбачуваність", — пише Подоляк.

Пост Подоляка. Джерело: Telegram

Політик додав, що Росію остаточно виключено зі списку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. Також він заявив, що у Росії підірваний світовий авторитет, оскільки вона робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструмент зовнішньої політики.

"І має огидну репутацію, якою себе не заплямуєш. Усе це не потрібно тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", — додав він.

Нагадаємо, що раніше держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Сан-Франциско на зустріч з президентом США Джо Байденом. Підбиваючи підсумки перемовин, американська сторона наголосила, що це "були одні з найконструктивніших і продуктивних дискусій" вперше за 6 років. Зі свого боку, Сі Цзіньпінь заявив, що Піднебесна не буде вести холодну або гарячу війну з будь-якою нацією, наголосивши, що Китай готовий бути партнером та другом США.