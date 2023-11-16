В Офисе президента прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпиня

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня в Сан-Франциско. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что она вызывает "осторожный оптимизм".

Об этом политик написал в Telegram.

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"Встреча лидеров США и Китая, Байдена и Си. Это отличный сигнал мира — диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, правила нужны обязательно, стабильность и предсказуемость", — пишет Подоляк.

Пост Подоляка. Источник: Telegram

Политик добавил, что Россия окончательно исключена из списка стран, реально влияющих на глобальные процессы. Также он заявил, что у России подорван мировой авторитет, поскольку она делает ставку на хаос, разрушение, поддержку насилия как инструмента внешней политики.

"И имеет отвратительную репутацию, которой себя не запятнаешь. Все это не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", — добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь прибыл в Сан-Франциско на встречу с президентом США Джо Байденом. Подводя итоги переговоров, американская сторона подчеркнула, что это "были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий" впервые за 6 лет. Со своей стороны Си Цзиньпинь заявил, что Поднебесная не будет вести холодную или горячую войну с какой-либо нацией, подчеркнув, что Китай готов быть партнером и другом США.