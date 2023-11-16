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Після візиту до США Сі Цзіньпін заговорив про війну

16 листопада 2023 12:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після візиту до США Сі Цзіньпін заговорив про війну
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після візиту до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна не буде вести холодну або гарячу війну з будь-якою нацією. Він наголосив, що Китай готовий бути партнером та другом Штатів.

Про це повідомляє Аljazeera.

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Лідер Китаю каже, що планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху. 

За даними ЗМІ, Сі Цзіньпін закликав президента США не підтримувати незалежність Тайваню. Він попросив Байдена припинити озброювати острів та підтримати "мирне возз'єднання Китаю".

Нагадаємо, 15 листопада, вперше за шість років до Сполучених Штатів Америки прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Метою його візиту було відновлення відносин зі Штатами, які напружені через економічну конкуренцію та військові і дипломатичні помилки.

Також ми писали, що у Сан-Франциско (США) вже завершилась зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. В Америці наголосили, що це "були одні з найконструктивніших і продуктивних дискусій".

Додамо, китайські компанії продовжують скуповувати американське обладнання для виробництва мікросхем, щоб виробляти передові напівпровідники. Це відбувається попри низку нових обмежень на експорт, спрямованих на перешкоду розвитку напівпровідникової промисловості країни.

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