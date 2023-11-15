Сі Цзіньпін прибув до США — яка мета візиту

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Сьогодні, 15 листопада, вперше за шість років до Сполучених Штатів Америки прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Метою його візиту є відновлення відносин зі Штатами, які напружені через економічну конкуренцію та військові і дипломатичні помилки.

Про це повідомляють The Guardian та Bloomberg.

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За декілька годин до зустрічі в Сан-Франциско між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном Китай та США пообіцяли тісніше співпрацювати для боротьби з глобальним потеплінням. Вони оголосили кліматичну кризу "одним із найбільших викликів нашого часу".

The Guardian наголошує, що ця заява підживлює надії, що дві країни зможуть налагодити відносини після багатьох років негараздів навколо питань, включаючи торгівлю, права людини та майбутнє Тайваню.

У спільній заяві після кліматичних переговорів у США вони пообіцяли успішно провести важливий кліматичний саміт ООН, який розпочнеться наприкінці цього місяця в Дубаї.

"Сполучені Штати та Китай визнають, що кліматична криза все більше вражає країни по всьому світу. Вони працюватимуть разом, щоб протистояти одному з найбільших викликів нашого часу для теперішнього та майбутніх поколінь людства", — йдеться у заяві.

Лідер Китаю зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Торговий представник США Кетрін Тай, яка разом з Блінкеном відкривала міністерську сесію АТЕС, сказала, що зустріч у Сан-Франциско відбулася в час великої невизначеності та викликів для регіону. Вона відзначила посилення геополітичної напруженості, крихкі ланцюги поставок і погіршення кліматичної кризи.

Раніше Байден заявив, що його метою на переговорах із Сі буде покращити відносини з Китаєм після періоду напружених відносин. Він сказав, що прагнутиме відновити нормальне спілкування між двома наддержавами, включаючи контакти між військовими.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Байден і Сі також обговорять конфлікт Ізраїлю та ХАМАС у Газі, а також зусилля США щодо підтримки України.

На порядку денному також будуть економічні питання

За словами Байдена, США не хочуть відокремлюватися від Китаю, але прагнуть змінити економічні відносини на краще.

Американо-китайські експерти кажуть, що немає простих відповідей на виклики, з якими стикаються країни, але сподіваються, що Байден і Сі зможуть відновити рівень взаєморозуміння.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм. У середу відбудеться перша за рік особиста зустріч політиків під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Також ми писали, що президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися про зупинку виробництва компонента для наркотиків — фентанілу в Китаї. Відтак, влада Піднебесної буде стежити за хімічними компаніями, аби зупинити потік виробництва та експорту небезпечної речовини.