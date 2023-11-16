Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна — про що домовились лідери

Джо Байден та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Сан-Франциско (США) вже завершилась зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. В Америці наголосили, що це "були одні з найконструктивніших і продуктивних дискусій".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як відомо, Джо Байден сказав, що переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном досягли прогресу у виправленні напружених зв’язків у двосторонніх відносинах. Окрім того, вони дійшли згоди щодо відновлення військового зв’язку на високому рівні, боротьби з фентанілом і відкриття діалогу щодо штучного інтелекту.

"Я вважаю, що це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали. Ми досягли важливого прогресу", — заявив Байден на пресконференції після переговорів.

Переговори китайської та американської делегацій в США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Водночас Китай описав переговори як "відвертий і поглиблений обмін думками" і Сі Цзіньпін сказав, що "успіх однієї країни є можливістю для іншої". Водночас Сі закликав припинити надавати Тайваню зброю та підтримати "возз'єднання" Китаю з островом.

"КНР серйозно сприймає позитивні заяви США і вважає, що американська сторона повинна вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню. Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити", — сказав китайський лідер.

Також відомо, що Байден обмінявся з Сі "думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Нагадаємо, 15 листопада, вперше за шість років до Сполучених Штатів Америки прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Метою його візиту було відновлення відносин зі Штатами, які напружені через економічну конкуренцію та військові і дипломатичні помилки.