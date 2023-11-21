Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В ЄС підтримали рішення Фінляндії обмежити перетин кордону з РФ arrow

В ЄС підтримали рішення Фінляндії обмежити перетин кордону з РФ

21 листопада 2023 11:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЄС підтримали рішення Фінляндії обмежити перетин кордону з РФ
Глава Європейської Ради Шарль Мішель. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск. 

Про це Шарль Мішель заявив у своєму профілі в Twitter (Х).

Читайте також:
Мішель
Пост Шарля Мішеля в X. Фото: скриншот

ЄС підтримав рішення Фінляндії щодо кордлнів з РФ

Шарль Мішель висловив повну солідарність з фінським прем’єром-міністром Петтері Орпо та Фінляндією у зв'язку з рішенням про обмеження перетину східного кордону. 

"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", – наголосив Мішель.

Раніше ми повідомляли, що президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі