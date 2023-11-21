В ЄС підтримали рішення Фінляндії обмежити перетин кордону з РФ
Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск.
Про це Шарль Мішель заявив у своєму профілі в Twitter (Х).
ЄС підтримав рішення Фінляндії щодо кордлнів з РФ
Шарль Мішель висловив повну солідарність з фінським прем’єром-міністром Петтері Орпо та Фінляндією у зв'язку з рішенням про обмеження перетину східного кордону.
"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", – наголосив Мішель.
Раніше ми повідомляли, що президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.
Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.
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