В ЄС підтримали рішення Фінляндії обмежити перетин кордону з РФ

Глава Європейської Ради Шарль Мішель. Фото: Reuters

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск.

Про це Шарль Мішель заявив у своєму профілі в Twitter (Х).

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Шарль Мішель висловив повну солідарність з фінським прем’єром-міністром Петтері Орпо та Фінляндією у зв'язку з рішенням про обмеження перетину східного кордону.

"Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією", – наголосив Мішель.

Раніше ми повідомляли, що президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.