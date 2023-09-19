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У США Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради: подробиці

19 вересня 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради: подробиці
Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це відбулося під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Зустріч Зеленського з Шарлем Мішелем

Офіс Президента України повідомляє, що Володимир Зеленський поінформував Президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. Тут сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС.

Також Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру.

Нагадаємо, у США відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Вона стала можливою у рамках Генасамблеї ООН.

Як повідомляється, Зеленський був зосереджений на темі постачання засобів протиракетної оборони.

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