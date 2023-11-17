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Президент Євроради відвідає Україну у річницю Майдану, — Politico

17 листопада 2023 18:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент Євроради відвідає Україну у річницю Майдану, — Politico
Президент Євроради Шарль Мішель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку наступного тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела.

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Повідомляється, що Мішель приїде в Україну, щоб віддати шану учасникам протестів на Майдані Незалежності, які розпочалися 21 листопада 2013 року після того, як експрезидент України Віктор Янукович відхилив Угоду про асоціацію з ЄС.

Цей візит передує запланованому на середину грудня саміту Європейської ради, де глави держав ЄС обговорять пропозицію Європейської комісії щодо початку офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС.

Водночас представник президента Ради ЄС зазначив, що поки що не може офіційно підтвердити це відвідування, проте уточнив, що Шарль Мішель має намір перебувати в Берліні на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

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