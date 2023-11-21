В ЕС поддержали решение Финляндии ограничить пересечение границы с РФ

Глава Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: Reuters

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о поддержке Финляндии, решившей ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.

Об этом Шарль Мишель заявил в своем профиле в Twitter (Х).

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Шарль Мишель выразил полную солидарность с финским премьером-министром Петтери Орппо и Финляндией в связи с решением об ограничении пересечения восточной границы.

"Благодарны эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки России инструментализовать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией", — подчеркнул Мишель.

Ранее мы сообщали, что президент Евросовета ЕС Шарль Мишель планирует посетить Киев в начале недели. Он прибудет в Украину в десятую годовщину Революции достоинства.

Напомним, что в октябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.