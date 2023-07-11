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В Альянсі погодили створення Ради Україна-НАТО

11 липня 2023 18:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Альянсі погодили створення Ради Україна-НАТО
Глави держав і урядів НАТО. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 11 липня, на зустрічі у Вільнюсі лідери держав Північноатлантичного альянсу затвердили створення Ради Україна-НАТО. Це новий орган взаємодії Києва та Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

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Столтенберг заявив, що лідери Альянсу затвердили створення Ради Україна-НАТО і перше засідання відбудеться вже завтра, 12 липня у Вільнюсі.

Там виступить Президент України Володимир Зеленський. 

"Рада Україна-НАТО — це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних", — пояснив генсек НАТО.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини. 

У столицю Литви прибула й Українська делегація. Так, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на саміті Україна і Франція підпишуть меморандум щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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