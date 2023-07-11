В Альянсе согласовали создание Совета Украина-НАТО

Главы государств и правительств НАТО. Фото: Общественное

Во вторник, 11 июля, на встрече в Вильнюсе лидеры стран Североатлантического альянса утвердили создание Совета Украина-НАТО. Это новый орган взаимодействия Киева и Североатлантического союза.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

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Совет Украина-НАТО

Столтенберг заявил, что лидеры Альянса утвердили создание Совета Украина-НАТО и первое заседание состоится уже завтра, 12 июля, в Вильнюсе.

Там выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Совет Украина-НАТО — это форум для кризисных консультаций и принятия решений, где мы будем встречаться на равных", — пояснил генсек НАТО.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

В столицу Литвы прибыла и Украинская делегация. Так, в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что на саммите Украина и Франция подпишут меморандум по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.