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На саміті НАТО Резніков підпише меморандум про підготовку українських пілотів на F-16

11 липня 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На саміті НАТО Резніков підпише меморандум про підготовку українських пілотів на F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков у Вільнюсі. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 11 липня, стартував саміт НАТО. Там Україна і Франція підпишуть меморандум щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Сьогодні, 11 липня, український міністр оборони прибув на саміт НАТО у Вільнюс. Журналістам він розповів, що головна мета України — вступ до Альянсу.

Також він додав, що буде підписано документ щодо навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже ухвалили. 

Також ми писали, що 1 липня Президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію з премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

Додамо, конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак західні медіа повідомляють, що передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Однак питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.

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