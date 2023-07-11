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Зеленський зустрінеться з Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі

11 липня 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський зустрінеться з Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

Про це повідомив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван

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"Завтра Байден зустрінеться із Зеленським. Вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію", — заявив Салліван.

Проте найважливішою темою для обговорення буде шлях України до НАТО. За словами Саллівана, Джо Байден казав, що за умови прийняття України до Альянсу зараз, відбудеться залучення НАТО до війни з Росією. До того ж Україні ще необхідно провести деякі реформи, але союзники дадуть спільний позитивний сигнал про членство України в Альянсі.

"Я думаю, що комюніке з Вільнюса буде тим, що Україна зможе сприйняти як позитивний сигнал щодо питання майбутнього шляху України до членства", — сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та маю

Додамо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".

За словами лідера держави, Україна "де-факто є членом Альянсу". Проте продовжує активно працювати й готуватися до саміту НАТО, а також заслуговує на те, щоб стати повноцінним членом союзу. 

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