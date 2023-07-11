Очікуємо на історичні рішення: Шмигаль про саміт НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікує на історичні рішення, що наблизять країну до членства в Альянсі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Україна на саміті НАТО

"Вступ до НАТО — це один із геополітичних пріоритетів України. Але тут і зараз для нас також важлива практична підтримка, яку надає НАТО та країни-члени Альянсу. Ця допомога робить наші Сили оборони сильнішими, допомагає звільняти наші території. Дякуємо за це. Розраховуємо, що така підтримка буде ще більш послідовною та систематичною", — заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна є невід’ємним елементом світової архітектури безпеки.

"Зараз ми на передовій боротьби за цінності, навколо яких створювався Альянс. Тому наша країна так само потрібна НАТО, як і НАТО потрібне нашій країні", — наголосив український прем'єр.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

У столицю Литви прибула й Українська делегація. Так, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на саміті Україна і Франція підпишуть меморандум щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16.