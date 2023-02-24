"Усе залежить від нас": Зеленський висловився про Крим
Президент України Володимир Зеленський висловився про тимчасово окупований Крим. Він наголосив, що триває підготовка до військових кроків.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".
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"Усі хочуть, щоб кожний наступний крок був останнім, переможним. Так, ми заслужили цього. Щоб живі були військові, щоб додому повернулись. Щоб життя повернулось. Усе залежить від нас. Але емоцій замало. Є військові кроки — ми до них готуємось: морально, технічно, військово, формуванням бригад. А далі будуть справедливі деокупаційні кроки. Дай Боже, щоб вони були вдалі", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.