Росія може вторгнутись в інші країни, — Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

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"Росія може вторгнутися в ще одну країну. Путіну потрібно показувати "успіх". Він може бути там, де є слабке місце. Є приклад Молдови. Є докази, що росія хотіла змінити главу цієї держави", — зазначив Зеленський.

Він відреагував на вкид кремля щодо підготовки провокацій на території невизнаного Придністров'я. Росія хоче звинуватити Україну.

"Зараз росіяни вкидають інформацію про те, що Україна нібито збирається увійти на територію Придністров'я. Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я — Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови. Але вторгнутися може росія з території Придністров'я", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.